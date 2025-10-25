Илиан Илиев за новия треньор на националите: Последният човек, който мога да коментирам положително и позитивно

Стопкадър Диема Спорт

Треньорът на Черно море и бивш национален селекционер на България - Илиан Илиев, не се изказа ласкаво за Александър Димитров, който пое "трикольорите" след него.



На въпрос дали би коментирал разправията между вратаря Светослав Вуцов и Димитров, Илиев заяви:

"Не бих искал да коментирам този скандал, тъй като не съм бил там. Тръгнах като приятел с всички, така мислех. Но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар.



Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина още преди първите му мачове. Затова последният човек, който мога да коментирам положително и позитивно, е той.

Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде обаче един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем дотук", заяви Илиев.

