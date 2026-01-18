Илиана Раева: ЧИД на моето момче

Кадър Фб

Илиана Раева честити имения ден на Наско Сираков.

ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги! p.s. Св. Атанас означава Безсмъртен! Честито на всички, които носят името на Бесмъртния св. Атанас!

Наско Петков Сираков е български футболист, играл предимно като централен нападател, изпълнителен директор на ПФК Левски от 1999 до 2008 г. От 2 юни 2020 г. става собственик и главен мажоритарен акционер на ПФК Левски (София).

Роден е на 26 април 1962 г. в Стара Загора.

Сираков е играчът с най-много голове в историята на Левски – 165.

Играе като нападател, притежава отличен удар с двата крака и особено с глава. Висок е 186 см и тежи 82 кг. Истински лидер на отбора, типичен голмайстор. Един от най-добрите футболисти в България през 80-те и 90-те години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!