Илиана Раева: Когато се събудиш с пронизващо сетивата ти послание

Кадър Фб

Силен пост написа Илиана Раева във Фейсбук.

Тя припомня големият български успех от Париж преди 1 година.

Когато се събудиш с пронизващо сетивата ти послание, изпратено ти от един голям Шампион!

"Благодаря ти, скъпа моя Кралице! Обичам те безкрайно и ти желая цялото щастие на света!

Честит празник! Париж 2024"

