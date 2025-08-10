Илиана Раева: Когато се събудиш с пронизващо сетивата ти послание
10.08.2025 / 18:10 0
Кадър Фб
Силен пост написа Илиана Раева във Фейсбук.
Тя припомня големият български успех от Париж преди 1 година.
Когато се събудиш с пронизващо сетивата ти послание, изпратено ти от един голям Шампион!
"Благодаря ти, скъпа моя Кралице! Обичам те безкрайно и ти желая цялото щастие на света!
Честит празник! Париж 2024"
