Илиана Раева: Наско е като бей

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Наско е като бей! Така Илиана Раева описа не по-малко известния си съпруг Наско Сираков, при гостуването си в „На фокус“ по Нова телевизия.

Причината е 6-те жени, с които е обграден той.

Илиана Раева е омъжена е за известния футболист Наско Сираков, имат 2 дъщери – Славея, родена през 1984 г. и Виолета, родена през 1988 г.

Илияна Раева спечели отличието „Жена вдъхновение” на списание „Гламър”.

Беше голяма изненада за мен. Всяка такава награда ми показва, че трудът и постиженията, които имаме в художествената гимнастика се оценяват. Победите са много големи. Те са на световно, космическо ниво. Толкова са силни нашите момичета.

Години вече държим този висок стандарт и сме сред най-добрите в света, сподели тя. И допълни, че нейната най-голяма упора в спорта е мъжът ѝ - Наско.

