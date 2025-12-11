реклама

Илиана Раева: Отлетя преди 6 месеца, щеше да навърши 93

11.12.2025 / 12:39 1

Кадър Фб

Илиана Раева написа тъжен пост в памет на баща си.

"Днес моят непрежалим татко щеше да навърши 93 години, но преди 6 месеца отлетя…

Обичам те безкрайно татенце… Нека е светло на прекрасната ти душа!

Поклон", пише тя.

 

Серж (преди 54 секунди)
Светла му памет на човека! Дай Боже всекиму да доживее до неговите години!

