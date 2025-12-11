Илиана Раева: Отлетя преди 6 месеца, щеше да навърши 93

Кадър Фб

Илиана Раева написа тъжен пост в памет на баща си.

"Днес моят непрежалим татко щеше да навърши 93 години, но преди 6 месеца отлетя…

Обичам те безкрайно татенце… Нека е светло на прекрасната ти душа!

Поклон", пише тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!