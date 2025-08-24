Илиана Раева: Пети медал за Стили от Световното
Снимка Фейсбук
Шефът на федерацията ни по художествена гимнастика изпадна във възторг след новото отличие на Стилияна Николова във финалите на отделните уреди на Шампионата на планетата в Рио де Жанейро.
Ето какво написа Илиана Раева в личния си профил във Фейсбук:
Пореден пети медал за Стилияна Николова, сребърен на лента на финалите на световното първенство в Бразилия! Отлична игра на Ева на финала с лента и 7-мо място!
Браво момичета!
Браво, Брани, Валя!
Силна България!
