Илиана Раева: Почивай в мир, прекрасен Марти

Снимка Фейсбук, Илиана Раева

Шефката на родната федерация по художествена гимнастика се сбогува с Мартин Велев. Тя направи това с пост във Фейсбук. Припомняме, че единственият син на Весела Лечева загина след инцидент с джет в Гърция.

Ето какво написа в личния си профил във Фейсбук Илиана Раева:

Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти!

Не мога все още да повярвам…

Бог да те прости..

Съболезнования на близките

Редактор "Екип на Петел",

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