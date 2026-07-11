Илиана Раева: Почивай в мир, прекрасен Марти
Снимка Фейсбук, Илиана Раева
Шефката на родната федерация по художествена гимнастика се сбогува с Мартин Велев. Тя направи това с пост във Фейсбук. Припомняме, че единственият син на Весела Лечева загина след инцидент с джет в Гърция.
Ето какво написа в личния си профил във Фейсбук Илиана Раева:
Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти!
Не мога все още да повярвам…
Бог да те прости..
Съболезнования на близките
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