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Илиана Раева: Стоичков ми звънна от Мексико и ми показа вратата, в която Наско вкара

11.06.2026 / 21:54 0

Снимка Фейсбук, Илиана Раева

Най-успешния ни футболист зарадва легендарна наша гимнастичка с директно включване от стадион "Ацтека" в Мексико, където след малко започва първия мач на Мондиал 2026.

Ето какво написа Илиана Раева в личния си профил във Фейсбук:

Преди минута ми звънна Христо Стоичков от Мексико, включва ми камерата на телефона си, посочва вратата на стадион “Ацтека“ и ми казва: “Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 година, на световния шампион Италия!”

Е, как да не помня, Ице?!

Как се забравя такъв момент, на такова място…

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