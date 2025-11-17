Илиана Раева: Вкъщи няма да ме познаете

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Няма да ме познаете, ако ме видите вкъщи, това призна председателката на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева, която получи награда за жена вдъхновение. Тя разкри, че е доста притеснителна, особено в ролята си на баба, но често се притеснява и за това, през което преминава мъжа ѝ Наско Сираков.

Раева каза също, че Наско ѝ е дал толкова сила, свобода и любов през годините, че без тях тя не би била личността, която хората познават.

Легендата на художествената ни гимнастика призна също, че в много случаи, когато се е чувствала слаба, се е налагало да демонстрира силата на характера си, с която е известна. Илиана Раева добави, че е щастлива, че е вдъхновение за семейството си и за младите гимнастички, които са най-важното в живота ѝ.

