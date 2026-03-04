Илиана Раева чака дъщерите си от Дубай

Кадър Нова тв

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева коментира пред Блиц актуалната ситуация с нейните дъщери Виолета и Славея, които бяха блокирани в Дубай след атаката на Иран с ракети и дронове срещу емирството.

„Наистина бяха блокирани в Дубай. Слава Богу, успяхме да намерим самолетни билети и вече летят за България. Очакваме завръщането им. Дано всичко е наред и да си дойдат живи и здрави“, заяви Илиана Раева пред нашата агенция.

Въздушното пространство в ОАЕ беше затворено, след като Иран атакува американски бази в Близки Изток в отговор на бомбардировките от страна на САЩ и Израел през последните дни. Заради спрените полети много българи останаха блокирани в различни държави от Арабския полуостров.

Голямата дъщеря на Илиана Раева и Наско Сираков Славея беше на почивка в Дубай заедно с дъщеря си Амили. По-малката им наследничка Виолета беше със своята половинка Георги Коруджиев и дъщерите им Илиана и Асияна.

Именно в емирството Коруджиев, който е скаут в Левски, отпразнува 38-ия си рожден ден на 2 март.

