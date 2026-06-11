Илиана Раева и Кюстендилеца с емоционални думи за Любо Пенев

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Завръщането на Любослав Пенев във футбола е една от най-коментираните теми. По-рано днес 59-годишният Ел Голеадор беше официално представен за нов старши треньор на Локомотив (София).

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева написа емоционален пост, възхищавайки се на борбеността на Пенев. Любо реши да се завърне във футбола, въпреки че все още се лекува от онкологично заболяване.

"Толкова много обичам това смело и борбено момче…



Респект, респект, респект, Любо Пенев!



Желая ти огромна енергия, вяра и смелост в следващите дни, седмици и години!



Успех от сърце в работата ти", написа Раева във Фейсбук.

Тарторът на агитката на ЦСКА Иван Велчев - Кюстендилеца написа следното:

"Думите на Любо Пенев са учебник за това как човек трябва да се отнася към проблемите, които животът му поднася всеки ден. Успех във войната, която водиш, Ел Голеадор! Ти знаеш как се печелят войни!".



На пресконференцията по-рано Любо заяви: Много хора казват битка, аз бих го нарекъл война, която ще продължи доста време. Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Аз ще спечеля войната.

Блиц

Редактор "Екип на Петел",

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