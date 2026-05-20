Илиана Раева потъна в скръб

Снимки Фейсбук, Илиана Раева

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика се сбогува с емоционален пост с първата си треньорка Златка Бончева, която почина днес на 89 години.

Ето какво написа Илиана Раева в личния си профил във Фейсбук:

Днес почина Златка Бончева…

Тя е толкова специална в моя живот…

Първата ми треньорка…

Вселена…

Вълшебната ми приказка…

Колко много остави в мен…

Светла и уникална Личност..

Доброта, любов, истина и мъдрост.

Благодаря и с всяка моя клетка!

Обичам я с всяка моя клетка!

Дълбок поклон пред нея!

Дълбок поклон за Срещата ни!

В Светлина, мир и блаженство да лети прекрасната и Душа!

Бог да я прости!

Опелото ще се отслужи на 22.май,петък,от 11ч.в храм "Св.Георги", на бул."Патриарх Евтимий"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!