Илиана Раева потъна в скръб
Снимки Фейсбук, Илиана Раева
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика се сбогува с емоционален пост с първата си треньорка Златка Бончева, която почина днес на 89 години.
Ето какво написа Илиана Раева в личния си профил във Фейсбук:
Днес почина Златка Бончева…
Тя е толкова специална в моя живот…
Първата ми треньорка…
Вселена…
Вълшебната ми приказка…
Колко много остави в мен…
Светла и уникална Личност..
Доброта, любов, истина и мъдрост.
Благодаря и с всяка моя клетка!
Обичам я с всяка моя клетка!
Дълбок поклон пред нея!
Дълбок поклон за Срещата ни!
В Светлина, мир и блаженство да лети прекрасната и Душа!
Бог да я прости!
Опелото ще се отслужи на 22.май,петък,от 11ч.в храм "Св.Георги", на бул."Патриарх Евтимий"
