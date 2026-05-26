Илиана Раева се срещна с кмета на Варна
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева проведе среща и обяд с кмета на Варна Благомир Коцев по повод европейското първенство по художествена гимнастика.
На срещата присъстваха и представители на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, които са в морската столица за шампионата, посочва БНР.
В приятелска атмосфера бяха обсъдени организацията на шампионата на Стария континент и значението на домакинството за България и българския спорт.
"Благодарим на Община Варна за уважението, подкрепата и доброто партньорство в организацията на едно от най-значимите спортни събития в страната през 2026 година", написаха от БФХГ във фейсбук.
