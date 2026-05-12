Илиев: По-агресивни сме, скъсяваме дистанцията до хората и сме доволни от това нещо, има промяна

"В сравнение с предните мачове у дома още в редовния сезон, естествено, че сме доволни, тъй като си върнахме малко настроението. Играем, по-агресивни сме, скъсяваме дистанцията до хората и сме доволни от това нещо, има промяна. Със сигурност допускаме повече други отбори да контролират топката, които не ни харесва много. Но според това предприехме промяна в схемата и в системата и може би нямаме тези механизми, които имахме преди - кога да излезем да пресираме високо, кога да се приберем", каза треньорът на Черно море - Илиан Илиев, след победата на отбора му с 2:0 над Локомотив Пловдив.

"И от тази гледна точка може би е нормално в някои моменти да предадем инициативата на противника. И естествено обратното - в тази ситуация може да използваш и празните пространства, както в първото полувреме имахме доста ситуации, които, може би, при малко по-добри условия на терена, не че е лош теренът, но просто заради водата стана малко бавна топката, можеше да завършим по-добре", добави още той.

"Другите два мача са също важни, както предните четири. Така че си мислим... знаем, че в Пловдив ще е интересна обстановка. Имаме някои хора, които ще пропуснат. Мисля, че Даниел Мартин, Хорхе Падиля също. Може би и Васко ( бел. авт. Васил Панайотов) отпада до края на сезона и ще търсим други решения. Само Селсо Сидни ще се върне от контузия", каза също Илиан Илиев.

"За втори пореден мач имаме мисля, че пет или шест деца от школата, които искаме да им дадем малко време игрово. Но на този етап, както се казва, ние търсим да се върнем на правилния път, според резултати, защото в някои моменти искаме да играем красиво, да постигаме резултати или двете, или едно от двете. Мисля, че е по-добре да постигнем резултат, тъй като за красива игра точки трудно се дават", заяви наставникът на Черно море.

