Илин Димитров: „Пампорово“ е готов да посрещне своите гости

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„Бъдещето на „Пампорово“ е в целогодишния туризъм. Курортът се развива успешно като национален център за здравен и климатолечебен туризъм“. Това каза министър Илин Димитров при откриването на летния туристически сезон в к.к. „Пампорово“, където днес се провежда Петата национална конференция за здравен туризъм „Предизвикателства пред климатолечебните курорти“. Събитието събра представители на държавната и местната власт, бизнеса, здравните среди и академичната общност, съобщиха от Министерството на туризма.

Подчертано беше значението на здравния туризъм като един от най-перспективните сегменти в развитието на българския туристически сектор.

„Пампорово“ влиза в летния сезон с модернизирана туристическа база и разнообразни възможности за отдих“, подчерта министър Димитров.

По време на събитието беше отбелязано, че възникналият свлачищен процес в района не засяга територията на „Пампорово“, туристическата инфраструктура и достъпа до комплекса, пише novini.bg.

Институциите са в постоянна координация, като няма основания за притеснение от страна на туристите.

На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на климатолечебните курорти, европейските политики в областта на здравния туризъм и перспективите за привличане на повече туристи извън традиционните активни сезони.

Редактор "Екип на Петел",

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