Илин Димитров: България иска да развива туризма си в четири сезона

Снимка Булфото

България е държава, която иска да развива туризма си в четири сезона, каза министърът на туризма Илин Димитров, който откри първото туристическо изложение Travel Fest в София. Събитието е организирано от медията TravelNews.bg и се провежда под патронажа на Столична община и Министерството на туризма.

„Подобен тип събития са важни и ние ще продължаваме да подкрепяме това издание, защото е добър повод да се съберем и да поговорим за туристическия бизнес“, каза министърът. Той отбеляза, че изложението е подкрепено както от централната, така и от местната власт и е добър пример за сътрудничество между институциите, съобщи БТА.

Изложението продължава днес и утре пред НДК, а посетителите могат да разгледат близо 40 щанда на туроператори, хотели, къщи за гости, винарски изби, производители на храни и напитки, музеи и културни организации. Събитието събира професионалисти от бранша и любители на пътешествията, като всеки изложител представя своите продукти и услуги.

Пред журналисти министър Илин Димитров заяви, че след „Евровизия“ се повишава значително разпознаваемостта на България на световните пазари. Българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар, каза той. По думите му се очаква следващата година в България да пристигнат повече от 1000 журналисти. От Министерството на туризма ще бъде подготвена съпътстваща програма, с която да бъдат представени природните и културните богатства на страната, за да бъде България популяризирана по най-добрия начин, добави Димитров.

Той посочи още, че началото на туристическия сезон започва плахо и очакванията са високи. „Моята прогноза е, че туризмът ще бъде сходен с миналогодишния“, добави министърът на туризма.

