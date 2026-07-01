Илин Димитров: Очаквам Наредбата за атракционите да бъде приета до 19 юли

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Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че се очаква Наредбата за атракционите да бъде приета до 19 юли, като по този начин ще бъде спазен законовият срок за влизането ѝ в сила до 20 август. Това съобщи той по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по туризъм, предаде БТА.

По думите му Министерството на транспорта е подготвило Закона за атракционите още през 2025 г., след което е била създадена работна група. До преди месец и половина тя е провела само едно заседание, но вече са проведени две, а работата по наредбата е в заключителен етап.

Министърът изрази недоумение, че регистърът на атракционите е възложен на Министерството на туризма. Той подчерта, че ведомството няма контролни функции, а ще извършва единствено регистрация въз основа на документи, издадени от компетентните контролни органи.

Във връзка с последния инцидент с воден атракцион в морето край Ахелой Димитров припомни, че през февруари 2025 г. Министерството на туризма е подписало петгодишен договор за наем на плажовете „Ахелой 1“ и „Ахелой 2“ след проведен търг.

По думите му наемателят е бил задължен да представи програма за водно спасяване, която да бъде одобрена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Министерството на туризма.

Министърът посочи, че наемателят не е декларирал наличието на въпросния атракцион и е извършил нарушения, които в момента са предмет на разследване. Той увери, че при установяване на нарушения Министерството на туризма ще наложи съответните санкции.

Илин Димитров съобщи още, че се подготвя нов модел на договорите за концесия и наем на морските плажове, който да позволява незабавно прекратяване на договора при тежки нарушения, включително при инциденти с пострадали хора.

По думите му действащите договори не позволяват подобна бърза реакция, тъй като изискват натрупване на поне две нарушения, извършване на проверки и отправяне на предупреждения, преди да може да бъде прекратено правоотношението.

Редактор "Екип на Петел",

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