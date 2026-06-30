Илин Димитров обяви края на "туристическото междучасие" и старт на нов модел на управление

Булфото

Българският туризъм влиза в нов етап на управление и реформи, като държавата и браншът стартират съвместна работа по натрупаните проблеми в сектора. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров преди първото заседание на Съвета за реформи в туризма, което се провежда в Гранитна зала на Министерския съвет.

Форумът събира представители на държавата, бизнеса и туристическия сектор, като целта е да бъдат набелязани спешни и работещи решения за развитието на индустрията. В него участват вицепремиерите Иво Христов и Александър Пулев, както и министърът на туризма Илин Димитров, предаде БГНЕС.

Най-голямото събиране на бранша от създаването на Министерството

Министър Димитров определи събитието като безпрецедентно по мащаб.

„Първо да кажем за съвета. Ние сме се събрали на най-голямото събиране на бранша, откакто е създадено Министерството на туризма. Поканени са абсолютно всички организации, които са в НТР, те са над 200. И мястото, което сме избрали тук, Гранитна зала – символ на държавността – не е случайно“, заяви министърът.

По думите му новият формат цели промяна в начина на работа между институцията и сектора.

„Искаме да покажем съвсем нов начин на работа на Министерството на туризма – заедно с бранша. Една от основните задачи ще бъде да се започне работа в малки групи с помощта на бранша, а не срещу бранша, както е било в предишни години“, подчерта той.

Всички сме в една лодка

Димитров акцентира върху необходимостта от общи действия и координация между всички участници в сектора.

„Много е важно всички да разбират, че всички сме в една лодка. Ако гребем в една посока, туризмът може да бъде много по-развит и да стигнем надалеч. Ако я клатим, може и да потънем“, посочи той.

Министърът направи и силно политическо изявление за състоянието на сектора.

„Посланието, което искам да отправя е, че туристическото междучасие, което наследихме от предишни управления, приключи“, категоричен е той.

Летен сезон, реклама и законодателни промени

По отношение на летния сезон министърът заяви, че текущите резултати са наследени, но се предприемат мерки за стабилизация.

„Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет. Ние можем да реагираме кризисно – вече вървят агресивни рекламни кампании. Те стартираха, привлекли сме и звездни лица. Както знаете, Карлос и Дара се съгласиха да участват“, каза той.

Димитров добави, че се подготвя пакет от законодателни промени, който ще бъде представен пред бранша.

„Има едно правило – който бърза, греши в парламента. Така че сме готови да представим пълен пакет от законодателни промени на заседанието на Националния съвет по туризъм в края на годината“, заяви министърът.

Сред приоритетите той открои регулацията на краткосрочното настаняване, атракциите и възстановяването на гаранционния фонд.

Сезонът и пазарите

Министърът коментира и очакванията за летния сезон, като призна, че той е започнал с трудности.

„Курортите започват да се пълнят. Умерено активен съм към този летен сезон, но трябва да знаем, че започна много слабо. Проспани са много моменти от предишно управление“, каза той.

По думите му основните пазари за България остават Румъния, Германия, Полша, Чехия и Турция.

„Българите почиват в България – 67% от всички туристи са българи. Чуждестранните туристи са под 4 милиона годишно, което ни поставя в неблагоприятна позиция спрямо съседните държави“, посочи Димитров.

За Черноморието и мазутните петна

В отговор на въпроси за презастрояването по Черноморието министърът заяви, че ситуацията е наследена.

„Със сигурност могат да се оптимизират много процеси. Това е заварено положение. Имаме и прекрасни места, и по-плътно застроени“, каза той.

По темата за замърсяването и т.нар. мазутни петна Димитров увери, че институциите работят координирано.

„Мазутните петна действително са неприятни, но благодаря на институциите, които направиха необходимото да изчистят плажовете. Аз бях четвъртък, петък, събота и неделя на морето, обиколих над 30 плажа – мазут не видях“, заяви министърът.

Той допълни, че се работи съвместно с Министерството на околната среда и водите и Министерството на транспорта, като предстоят и парламентарни изслушвания по темата.

Редактор "Екип на Петел",

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