Илин Димитров във Варна: България може да се превърне в балкански хъб за обучение на кадри за туризма

Снимка Булфото

Министър обяви нещо, което със сигурност ще има широк отзвук.

България може да се превърне в балкански хъб за обучение на кадри за туризма, каза днес във Варна министърът на туризма Илин Димитров след официалното откриване на Международния гурме фест 2026. Академичен партньор на събитието е Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) в града. Основен организатор е председателят на сдружение „Нова българска кухня“ шеф Калоян Колев, който е и преподавател в Института по кулинарни изкуства към ВУМ.

Форумът събра във Варна професионалисти, преподаватели, студенти и любители на кулинарното изкуство от България и чужбина. Сред официалните гости на откриването му бяха съпредседателят на Варненската туристическа камара Людмила Ненкова и зам.-кметовете на крайморския град Снежана Апостолова и София Колева.

Предстои да бъде анонсирано създаването на асоциация, която да обедини висшите училища у нас, в които се изучава туризъм, посочи министър Димитров. По думите му подготовката за реализацията на тази идея вече тече, като висшите училища, които могат да се включат в организацията, са повече от 10, предаде БТА.

Обединението им в асоциация ще бъде само първата стъпка, каза Димитров. Следващата ще е приобщаването на университети и от други държави от нашия район, така организацията ще стане балканска. След това ще се ползват инструментите, свързани с обмен на преподаватели, студенти и ученици. Така не само ще засилим взаимодействието си с други държави, а ще повишим разпознаваемостта на продукта ни и можем да подобрим средата, в която обучаваме студенти и ученици, допълни министърът.

По думите му би трябвало да се работи и за обмен на кадри и мениджъри. По този начин България може да се превърне в своеобразен хъб за обучение на кадри за туризма, каза още Димитров.

Министърът изтъкна, че туризмът у нас се променя и страната ни трябва да излезе от имиджа на евтина дестинация. България може да предложи много повече, но това минава през повишаване на качеството, а то – през по-добра връзка между образование и туристически сектор, заимстване на международен опит и цялостно ребрандиране, допълни Димитров.

През следващата седмица ръководството на министерството планира да даде пресконференция, на която да разясни програмата си и какви основни цели си поставя. Димитров коментира, че би било добре рекламата на страната ни да бъде увеличена, да се заделят повече средства, само че без качество, тя не би била толкова ефективна.

„Затова нашият фокус ще бъде повишаване на качеството, по-ефективно разходване на парите за реклама и различен начин за промотиране на туризма“, каза Димитров. Той допълни, че една от основните цели ще бъде засилването на логистичните връзки, на транспортната свързаност като ключов елемент на сектора.

По думите му е нужно да се ревизира цялата верига на доставка на туристическия продукт, за де стане ясно какво трябва да се оптимизира. Всеки ход, свързан с привличане на повече превозвачи, било то автобусни или самолетни, е добре дошъл, подчерта министърът на туризма.

По отношение на развитието на кулинарния туризъм той коментира, че това зависи изключително много от качеството на продуктите, които се влагат. Според Димитров в това отношение Министерството на туризма трябва да си взаимодейства активно с земеделското ведомство. Няма как с некачествени или вносни продукти гостите да видят добра българска кухня, аргументира се Димитров.

Устойчивите механизми от типа „от фермата до трапезата“, свежите продукти, които се осигуряват в район до 50 км от мястото на консумация, традиционните продукти, устойчивото земеделие са ключът, защото ако искаме да имаме бранд, за който всички говорят, да имаме идентичност и уникалност, тя няма как да стане с внос, посочи още министър Илин Димитров.

