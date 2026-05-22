Илин Димитров във Варна: Северното Черноморие е готово за предстоящия сезон

Снимка: Булфото

Северното Черноморие е готово за предстоящия туристически сезон. Водата е чиста в района на всички плажове, а туристите могат да следят данните на специална интерактивна карта. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров, който проведе среща с кметовете на общини от Варненска и Добричка области, както и с всички институции, ангажирани със сезона.

Чрез интерактивната карта потребителите във всяко едно време ще могат да се запознаят с показателите за чистотата на водата, поясни Димитров, след което допълни: "Аз съм оптимист за това, което предстои тук."



Сезонът ще бъде сходен с този миналата година, прогнозира Димитров. По думите му в момента няма данни за масови анулации на резервации, не е отчетено и намаляване на полети. На места дори те са увеличени, подчерта туристическият министър, който поясни, че това е един добър сигнал.

През лято 2026 има командировани полицаи от страната и чужбина, както и медицински кадри, за осигуряване на здравната помощ по Северното Черноморие. Нови туристически аташета ще бъдат изпратени в Румъния, Великобритания и евентуално в Израел, допълни Илин Димитров.

Най-големият проблем остава транспортната свързаност с Германия, заяви Димитров, цитиран от Радио Варна. Докато не се реши кардинално проблемът с авиосвързаността с Германия, аз съм умерен реалист какво ще се случи, каза още министърът на туризма.

В сектор "Туризъм" работят над 150 хиляди души, а вносът е около 20 хиляди, отчете Илин Димитров. В понеделник ще бъде обсъден проблемът със забавените визи, след заявка, дадена в Бургас, информира министърът на туризма.

