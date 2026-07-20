Илинден се почита за предпазване от гръм и градушка

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Последният от летните празници, който се почита за предпазване от гръм и градушка е празникът на Свети Илия или Илинден, както е известен в народните представи и се отбелязва на 20 юли. Това е денят, в който се отбелязва свети пророк Илия.

"Според легендата се е вярвало, че летните стихии се дължат на вечната битка на свети Илия с триглави змии, с лами, хали и змейове, които ядат житото на хората и с които непрекъснато се е борил, мятайки срещу тях огнените си стрели. Свети Илия се приема за лош и тежък ден затова на този ден нищо не бива да се работи. Пак според вярванията на народа, рано сутринта жените раздават пити пред параклисите или църкви с името на светеца. После пак там се коли общоселски курбан, обикновено се дава мъжко животно. С този курбан се измолва от светеца опазването на посевите от суша, от гръм, от градушки“. Това каза д-р Ваня Йорданова – етнолог в Регионален исторически музей "Стою Шишков“ – Смолян, цитирана от "Фокус".

В Южна България и по-точно в Родопите Илинден се почита и много тържествено с големи общоселски събори. Според старо народно поверие на този ден не бива да се влиза в реки или в морета, защото свети Илия си взема курбан и човек може да се удави тогава, каза още етнологът.

Редактор "Екип на Петел",

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