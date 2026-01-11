реклама

Илия Груев-младши и Лийдс с важен двубой днес за ФА Къп

11.01.2026 / 11:50 0

Кадър Нова телевизия

Лийдс Юнайтед с Илия Груев-младши в състава си гостува днес на Дарби Каунти в двубой от 1/32-финалите на ФА Къп.

Мачът ще е на "Прайд Парк" в Дарби от 14 ч. българско време.

Дарби е на 13-ата позиция в Чемпиъншип с 35 точки, като има само една победа в последните си 5 мача, предава Фокус. 

Груев и компания са 16-и във Висшата лига с 22 точки, също само с една победа в последните си 5 двубоя.

В последната пряка среща между тези два съперника в Чемпиъншип от декември 2024 г., Лийдс победи с минималното 1:0 като гост.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама