Илия Груев-младши и Лийдс с важен двубой днес за ФА Къп

Кадър Нова телевизия

Лийдс Юнайтед с Илия Груев-младши в състава си гостува днес на Дарби Каунти в двубой от 1/32-финалите на ФА Къп.



Мачът ще е на "Прайд Парк" в Дарби от 14 ч. българско време.



Дарби е на 13-ата позиция в Чемпиъншип с 35 точки, като има само една победа в последните си 5 мача, предава Фокус.



Груев и компания са 16-и във Висшата лига с 22 точки, също само с една победа в последните си 5 двубоя.



В последната пряка среща между тези два съперника в Чемпиъншип от декември 2024 г., Лийдс победи с минималното 1:0 като гост.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!