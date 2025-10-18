Илия Груев започна със загуба във Втора Бундеслига

кадър: dsportbg, Youtube

Илия Груев дебютира с поражение в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф във Втора Бундеслига. Българинът е помощник на Маркус Анфанг, а Фортуна отстъпи с 1:2 на собствен терен срещу Брауншвайг в среща от деветия кръг.



Кристиан Конте и Макс мари се разписаха в полза на гостите преди почивката, а Кенет Шмидт в 65-ата минута реализира единствения гол за тима от Дюселдфорд, допълва БНР.



Фортуна се намира на 14-то място в класирането с актив от 10 точки.



55-годишният бивш национал Илия Груев беше назначен в щаба на "червено-белите" преди седмица.

