Илия Лазаров е новият председател на СДС

Снимки: Булфото, личен архив

Евродепутатът Илия Лазаров беше избран за председател на Съюза на демократичните сили (СДС) по време днешната Национална отчетно-изборна конференция, съобщиха от СДС. Лазаров беше досегашен главен секретар на партията, припомня БТА.

За заместник-председатели конференцията избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.

Националната конференция прие политическа декларация, в която пише, че "Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност".

Няма демократична общност, в която СДС не участва, пише в декларацията. Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС. Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепят и гласуват за ценностите на демокрацията, е посочено в декларацията.

Президентските избори са исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия, които да доведат до победа. Призоваваме и ще работим всички демократични партии да издигнем обща кандидатура за президент и вицепрезидент на България, допълниха от СДС.

В сряда доскорошният председател на СДС Румен Христов заяви във Фейсбук, че е време да даде път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС.

СДС преди време се раздели и с централата си на столичната улица "Г. С. Раковски" 134, която години наред бе емблема на демократичните промени от 1989 г. насам. Днес няма достъп до входа, отвън сградата изглежда овехтяла, а вътре - сред разхвърляни бюра, стаи и непотребни документи, е пълно със спомени - за партийни сбирки и решения, за живи и заминали си лидери, за редакционни планьорки на колегите от в. "Демокрация", посочва Булфото.

Сградата на СДС пустее, въпреки че през март столичните общинари гласуваха държавният имот да бъде прехвърлен за общинска собственост. Предложението на кмета Васил Терзиев бе тя да бъде използвана за нуждите на общинската администрация, като в нея ще бъдат настанени дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“.

Редактор "Екип на Петел",

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