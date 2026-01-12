Илия Луков възпя Златоград с нова песен

Кадър ютуб

Златоград, скътан в полите на Родопите, вдъхнови обичания народен изпълнител Илия Луков за създаването на нова песен, посветена на града. В сътрудничество с поетесата Даниела Атанасова, Луков представя музикалния си подарък към всички жители и гости на това златно кътче на България, пише Факти.

Новата композиция, озаглавена „Златоград“, е истинска ода за красотата и духа на родопския град. Текстът е дело на Даниела Атанасова, а за аранжимента се е погрижил талантливият Емил Янев. Самият Илия Луков е автор на музиката, която носи неподправената емоция и топлина на родния край.

Премиерата на песента се състоя по време на грандиозен концерт в зала 1 на НДК, където на сцената се изявиха и изкусни танцьори под вещото ръководство на хореографа Данела Тасева. Публиката бе завладяна от магията на родопските ритми и неподправената атмосфера, която Луков и екипът му създадоха.

