Илия Проданов: Тракторите са готови да излязат на улицата

Председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите е категоричен, че ще продължат да настояват за оставка на министъра на земеделието и храните. Причината е, че обещаното споразумение, което е разписано от министър-председателя като поет ангажимент от държавата през април 2024 година, не се спазва. В това споразумение ясно са записани и законодателните инициативи, които секторът желае и има нужда от тях.

Според Илия Проданов те са жизнено важни затова да възстановят конкурентоспособността и да не се налага секторът да бъде подпомаган с държавни средства, каквато е тяхната цел.

Предполагам, че тази седмица ще имаме среща с министър-председателя. Понеже чухме от него, че оставката на министър не е на дневен ред, тогава този министър трябва да свърши нещата, които са подписвани в това споразумение. За нас е без значение личността на министъра, ние нямаме претенции към това кой е министър. За нас е важен резултата, продължи Проданов.

На срещата ни с парламетарните групи основната цел ще е законодателството, което трябва да мине по реда си, през Министерството, обществено обсъждане и Министерски съвет, и след това да стигне до Народно събрание. Там ще изкоментираме цялостната ни концепция по всеки един закон с парламентарните групи, за да може, когато дойде това законодателство, максимално бързо да бъде прието, за да има яснота какво всъщност съдържа то, добави той.

Илия Проданов обаче уточни, че това не означава, че тракторите няма да излязат на улиците в знак на протест. Дали това ще се случи, зависи от срещите, които ще проведат тази и следваща седмица, каза по бТВ Проданов.

