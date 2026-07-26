Илияна Йотова: Осъждам всеки акт на тероризъм и изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ

Снимка: Булфото

В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви. Това написа президентът Илияна Йотова в профила си във фейсбук по повод атаката с автомобил и хладно оръжие на парада Берлин Прайд.

Една жена беше убита, а 29 души ранени, някои от които тежко късно снощи при нападение в Берлин, припомня БТА. Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение срещу Берлинския Прайд и нарече случая „атака срещу цялото общество", предаде ДПА.

Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона, допълва президентът Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!