Илияна Йотова: Продължавам и занапред да работя със същата сила, кураж и разум

Президентство

Президентът Илияна Йотова благодари на Румен Радев (държавен глава в периода 2017-2026 г.) за деветте години съвместна работа. "Благодаря, че девет години бяхме заедно и спазихме най-важния си обет, който си дадохме още 2016 година – да работим само в интерес на българските граждани с отговорност към българската Конституция“, каза Илияна Йотова, цитирана от прессекретариата на президентската институция.

Йотова заяви, че ще продължава и занапред да работи със същата сила, кураж и разум "за нашата България", предаде БТА.

Румен Радев ѝ благодари за професионализма, всеотдайността и екипната работа в президентството в интерес на българските граждани.

По-рано днес подалият оставка Румен Радев излезе през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната.

По-рано днес Конституционният съд прекрати правомощията на Румен Радев като държавен глава поради подадената от него оставка.

