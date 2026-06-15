Илияна Йотова подписа указа за назначаване на новата ЦИК

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Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата на президенството.



Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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