Илияна Йотова посрещна лидерите на страните от Югоизточна Европа

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Президентът Илияна Йотова беше домакин на среща на върха на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Досега страната ни председателстваше формата. Днес този ангажимент беше предаден на Румъния.

В София пристигнаха лидери на страни като Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Северна Македония, Турция, Сърбия и Молдова.

По време на срещата беше приета декларация по повод 30-ата годишнина на инициативата. Бяха обсъдени възможностите за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще на региона.



„Най-важното, което беше подчертано от всички днес, е, че нищо не можем да направим занапред, ако не сме заедно и ако няма диалог“, заяви Илияна Йотова.

Тя открои готовността за активна работа за гарантиране на сигурност и стабилност в региона на фона на предизвикателствата и конфликтите, които го заобикалят.

„Ще продължим да работим за това Югоизточна Европа да бъде този регион в Европа и в света, който да бъде максимално свързан и в областта на енергетиката, транспорта и новите дигитални технологии“, изтъкна Илияна Йотова.

„Нашата най-голяма цел е да сближаваме народите си и да ги обединяваме. Само така може да има просперитет и да оставим добро наследство на поколенията, които идват след нас. Това е нашата голяма отговорност“, посочи държавният глава.



Президентът Йотова открои близостта на държавите в Югоизточна Европа, като даде пример с разказаната в документалния филм „Чия е тази песен?“ на режисьора Адела Пеева история за песен, която макар да има различни имена, звучи еднакво в страните от региона.

Държавният глава предаде председателството на ПСЮИЕ на Букурещ, като връчи на министъра на външните работи на Румъния Оана Цою статуетка с компас. Едногодишното българско председателство на ПСЮИЕ се проведе под мотото „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“.

„Нека този компас да бъде символ на посоката, мъдростта и способността, както и вашият пътеводител в намирането на верния път, дори и в най-предизвикателните времена, в които живеем“, заяви държавният глава.

Илияна Йотова подчерта и близките добросъседски отношения между България и Румъния, свързани не само от обща граница, а и от споделената отговорност за бъдещето на региона.

По думите на президента Йотова България и Румъния доказват, че когато държавите са водени от взаимно уважение, доверие и обща цел, те могат да постигат значителни резултати.

„Нека нашето партньорство продължава да бъде пример за успешно сътрудничество и вдъхновение и за останалите държави в региона“, заяви Илияна Йотова, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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