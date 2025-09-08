Илияна Йотова стана почетен жител на румънски град

снимка Булфото

Вицепрезидентът Илияна Йотова стана почетен жител на Стар Бешенов в Румъния. Церемонията се проведе в рамките на празнично заседание на Общинския съвет, водено от кмета Боно Кукалан.

„Благодаря за високото признание. Тази награда много рядко се дава, което прави днешното събитие незабравимо и изключително висока чест за мен, за целия ми екип, за президентската институция в България. Ако всички тези хора, съхранили българщината за тези три века, днес ни гледат отнякъде, ще бъдат щастливи, защото ние изпълняваме техния завет“, каза Йотова.

По време на церемонията тя припомни, че над два милиона и половина наши сънародници живеят извън географската територия на България.

„Това, което мога да кажа убедено е, че тук, в Румъния те намират всичко онова, от което имат нужда и не само че намират необходимото, те са добре представени в румънския парламент и на местно ниво, за което още веднъж искам да благодаря на румънската държава“, подчерта вицепрезидентът.

Тя на свой ред подари на кмета на Стар Бешенов Боно Кукалан всички знаци на глаголицата и припомни, че тази година глаголицата става на 1170 години.

„Сложете глаголицата в тази чудесна сграда, нека всеки си намери своя знак с пожелание за много здраве и само мъдри, в интерес на хората решения да се взимат в тази зала“, призова тя.

Кметът Боно Кукалан свали от една от стените на общината картина с глаголицата, нарисувана от Орфей Миндов, която впечатли вицепрезидента на влизане в сградата, и й я подари.

„Картината е нарисувана преди няколко години по време на пленер за изобразително изкуство, организиран от Общината. Периодически, всяка пролет организираме различни сесии за изобразително изкуство. На тях обикновено има деца, но каним и други артисти, включително от България, а и българи зад граница“, обясни Боно Кукалан.

Събитието е в рамките на отбелязването на 280-годишнината от създаването на най-старото българско училище в света, което действа непрекъснато от 1745 г. насам - „Свети Кирил и Методий“ в Стар Бешенов (Дудещи Веки).

По-рано днес Илияна Йотова откри учебната година там. Тя посети католическата църква „Успение Богородично“ и намиращия се в близост до нея Музей на българското малцинство. Гостуването завърши с музикален и танцов поздрав в „Българската къща“ – централата на Съюза на банатските българи в Стар Бешенов. Той включваше „Банатска суита“ и „Шопски танц“ в изпълнение на ансамбъл „Ръченица“, „Детство мое“ в изпълнение на Детски хор „Звънче“, а Ралука Романов изпя „Една българска роза“.

През август 2013 г. и Христо Стоичков стана почетен жител на Стар Бешенов. Това се случи по време на откриването на стадион в селото, който носи неговото име, като признание за спортните му успехи и патриотизма му. Стадионът е единственият в света, кръстен на футболната ни легенда. Откриването му бе уникално събитие не само за банатските българи, които живеят там, но и за Румъния, защото за пръв път се случи спортно съоръжение да бъде кръстено на звезда от друга държава.

Почетни жители на Стар Бешенов са и Никола Миркович - предходният депутат на българското малцинство в румънския парламент и отец Яни Василчин, патриарх на общността и автор на много книги за банатските българи.

Католическите българи от Банат представляват най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места през 1738 г., след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г., Стар Бешенов има 3 827 жители. От тях 1 631 са представители на българския етнос, което представлява почти 43 процента от цялото население, предаде БТА.

