Илияна за Стоян: Докато се опита да стопли отношения с мен е спял със Симона

Кадър бТВ

"Имахме раздяла месец след Шри Ланка, след това спряхме да поддържаме контакт. Стартирахме отново 2 седмици преди да снимаме финалните интервюта за предаването през май. Виждахме се, прекарвахме си времето заедно, искахме да видим накъде ще се развият нещата. Разбрахме се да не озаглавяваме нещата между нас на финалното интервю като кажем, че сме се събрали, защото не сме наясно дали ще стане или не", допълни финалистката.

Според нея Стоян не е бил искрен, а той твърди обратното. А той допълни, че случка с Илияна го е накарала да се отдръпне:

"След края на предаването разбрах, че представата, която си бях изградил за нея, не беше вярна. Аз я уважавам, но не искам такъв човек до себе си."

Последва разкритие от нея:

"Дни след като той много искаше да възобновим отношения, разбрах че имал интимен контакт с друга участничка в предаването. Дори си призна пред мен. Със Симона."

"Да, но това се случи, след като приключихме отношения", отговори Стоян.

Водещият напомни, че самата Симона в предаването не харесваше особено пловдивския ерген, а зрители напомнят, че тя дори го унижаваше публично пред другите участнички.

"Не можеш да казваш на някой, че си влюбен в него и после да спиш с друг", каза Илияна, пише novini.bg.

