Илко Семерджиев: България ще сложи край на прехода на 1 януари

кадър Нова нюз

Бившият вицепремиер и здравен министър Илко Семерджиев коментира пред Нова нюз позицията на "ДПС- Ново начало" и актуалната политическа обстановка в страната. Според него ДПС-НН ще продължи да подкрепя правителството с условието да „работят за хората“.

„Изборите в Пазарджик показаха разместване в електоралните пластове“, заяви Семерджиев. Той поясни, че част от гласоподавателите мигрират към партии, които според тях са по-надеждни и предлагат по-реални решения.

По думите му бившият премиер Бойко Борисов е искал да заеме отново поста министър-председател, но не е успял да осъществи тази цел.

„На 1 януари ще сложим край на прехода с влизането ни в еврозоната“, посочи Семерджиев. Той допълни, че Борисов е искал да приключи този преход, но поради несъгласия от други страни това не се е случило.

„С първия бюджет в еврото трябва да се направят структурни реформи“, подчерта бившият министър. Според него реформите са наложителни, за да може страната да се адаптира успешно към новата валута и икономическа среда.

Особено внимание Семерджиев обърна на здравеопазването, където, според него, съществуват „изключителни дисбаланси“.

„Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хиляди лева, а други получават по 250-300 хиляди. Някои директори на болници пък взимат по няколко милиона. Тези дисбаланси трябва непременно да бъдат балансирани, за да се гарантира справедливост и ефективност в системата“, подчерта Семерджиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!