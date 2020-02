Илон Мъск с нови киберобувки

profit.bg

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е пълен с изненади. Само преди седмица той изненада света като пусна денс парче на име “Don’t Doubt Ur Vibe.”

Сега пък се появи на публично място с приятелката си Граймс, носейки странни киберобувки.

Мнозина ги сравниха с представения наскоро пикап Tesla Cybertruck, който изглежда сякаш е от друга планета. Същото може да се каже и за обувките.

Всъщност, киберобувките на Мъск привличат и положителни и негативни реакции, точно както пикапа Cybertruck. Може би си спомняте колко подигравки отнесе електромобилът заради странния си външен вид. Да не забравяме също така, че стъклата му не преминаха теста за издържливост по време на представянето му на живо.

The Adidas Kobe 2 walked so @elonmusk’s Cyber Sneaker could launch into space.

📸: @RTFKTstudios pic.twitter.com/6Ydp1t9Lfz