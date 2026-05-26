Илон Мъск вдига драстично цените за интернета през Starlink, ползван от Пентагона за дроновете срещу Иран

Един от най-богатите хора в света привлече вниманието върху себе си с това, което направи.

Докато американските дронове-камикадзе, управлявани от мрежата Starlink на Илон Мъск, започнаха да постигат видими успехи във войната срещу Иран, висши служители на SpaceX стигнаха до заключение: Пентагонът трябва да плаща повече за достъп до своята сателитна Wi-Fi мрежа.

В рамките на седмици след като Съединените щати започнаха бомбардировъчната си кампания, ръководители на SpaceX се срещнаха с представители на Пентагона и твърдяха, че военните са плащали около 5000 долара за връзка на терминал, докато на практика са използвали по-високо ниво на услуга на стойност близо 25 000 долара, според два източника, запознати с въпроса, и документи на Пентагона, разгледани от Ройтерс.

Несъгласието относно използването на Starlink от дроновете LUCAS - евтин американски модел, сравним с иранския Shahed, който може да кръжи над целевата зона, преди да пикира, за да се детонира при удар - е част от нарастващото напрежение между SpaceX и Пентагона относно ценообразуването на Starlink през последните месеци.

Информацията е потвърдена от петима души, запознати с въпроса и документите. Пентагонът, който се стреми да помогне на иранските граждани да заобиколят наложените от правителството прекъсвания на комуникациите, също е в противоречие със SpaceX относно ценообразуването на план за осигуряване на директна връзка с мобилните мрежи на населението чрез Starlink, подобна на 5G услуга, съобщиха двама от източниците.

Продължаващите спорове, за които не е било съобщавано преди, подчертават как нарастващата зависимост на Пентагона от SpaceX дава на Мъск по-голямо влияние върху критичен слой от националната сигурност на САЩ - в момент, когато SpaceX се стреми да увеличи приходите преди първично публично предлагане следващия месец, което може да бъде сред най-големите в историята.

За разлика от потребителските терминали Starlink, предлагани в магазини, включително Walmart, SpaceX продава на Пентагона военна версия, наречена Starshield, по споразумение от 2023 г.

Терминалите Starshield могат да се свързват както с търговски спътници Starlink, така и с отделна, по-сигурна констелация, наричана още Starshield, според човек, запознат с въпроса.

SpaceX твърди, че дроновете LUCAS работят при условия, които са по-близки до абонамента им за авиационен план, отколкото до по-евтина наземна или мобилностна услуга.

Служители на Пентагона твърдят, че цената от 25 000 долара - месечна такса - е предназначена за самолети, а не за дронове-камикадзе, които използват връзка със Starlink за минути или часове, според един от източниците. Пентагонът, който засилваше ударите срещу Иран, в крайна сметка се съгласи да плати предложеното от SpaceX увеличение на цената, почти удвоявайки цената на всеки дрон LUCAS.

Пентагонът първоначално плащаше около 30 000 долара за брой.

SpaceX не отговори на искане за коментар.

В изявление служител на Пентагона заяви, че службата, отговорна за придобиването на терминалите, Службата за търговски сателитни комуникации, работи за намиране на други конкуренти. Но никоя друга компания не предлага сравнима алтернатива на Starlink, който се превърна във все по-важен инструмент в съвременната война след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Сателитната мрежа осигурява глобално покритие, което позволява комуникации на бойното поле и прецизно насочване дори в отдалечени райони. Starlink от приблизително 10 000 спътника на SpaceX представлява повече от 60% от тези в орбита - като по този начин засенчва съзвездията, изграждани от други компании, включително OneWeb и Amazon Leo.

Рискове от зависимостта от Starlink за първи път бяха поставени на фокус по време на войната в Украйна, когато Мъск нареди услугата Starlink да бъде изключена в части от страната през 2022 г., докато украинските сили напредваха към руски позиции, нарушавайки ключова контраофанзива, съобщи Ройтерс.

Съвсем наскоро тестовете на ВМС на САЩ бяха прекъснати миналото лято, когато глобален прекъсване на Starlink прекъсна връзката с безпилотни военни лодки, оставяйки ги да се люлеят в океана.

Starlink се оказа ключов и за други операции. След като Иран потуши протестите през януари, убивайки хиляди хора, администрацията на Тръмп внесе контрабандно над 6000 терминала на Starlink, за да осигури достъп до интернет на гражданите, съобщи Wall Street Journal по-рано.

С изострянето на войната обаче иранските власти конфискуваха терминалите и разположиха устройства за заглушаване в големи градове, за да прекъснат връзките, според източник, запознат с въпроса.

В рамките на седмица след началото на конфликта служители на Пентагона започнаха разговори със SpaceX за внедряване на услуга директно към клетка, която би могла да заобиколи тези прекъсвания, казаха двама души, запознати с въпроса.

Възможността, подобна на 5G връзка, ще позволи на потребителите да се свързват без терминали на земята.

SpaceX, която генерира 11,4 милиарда долара приходи от Starlink през 2025 г., предложи да начисли до 500 милиона долара за стартиране на възможността, заедно с месечна такса от 100 милиона долара за нейната експлоатация, според един от хората и документи на Пентагона - което предизвика тревога от служители на отбраната относно цената, пише btvnovinite.bg.

