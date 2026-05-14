Има избран изпълнител за доставка на подземните контейнери във Варна

снимка: Община Варна

Вече има избран изпълнител и е започнала процедурата за доставка и монтаж на 40 подземни контейнера за битови отпадъци. Съоръженията са от нов тип и могат да бъдат обслужвани с наличната техника, с която разполага Община Варна. Това съобщи в ефира на Радио Варна заместник-кметът Илия Коев.

Първите позиции, определени за поставяне на подземни контейнери във Варна, са в район "Одесос" , обследват се локации на улиците "Михаил Колони", "Св. Климент", "Хан Аспарух" и "Русе", съобщи заместник-кметът. Очакваме кметовете и на други райони да ни подадат локации, уточни Коев.

Сметта, която ще се събира в подземните 5-кубикови контейнери, ще е само битова. Отворът в съоръженията е достатъчно голям, подчерта Коев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!