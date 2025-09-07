Има как да се справим със зависимостта към социалните мрежи

Кадър България он ер

Как да разберем, че сме зависими от социалните мрежи и колко опасна може да бъде тази зависимост?

Оказва се, че много неща в социалните мрежи са взаимствани от хазарта.

"Като е малко - не се усеща. Това се случва в социалните мрежи - още 3 минутки, 5 минутки, още 10 минутки... Ти наистина не разбираш колко време си посветил. Другото е свързано с хормоните, които се отделят в нас. Пристрастените хора отделят същите хормони, както когато почти са спечелили", коментира пред Bulgaria ON AIR Георги Малчев - специалист и преподавате по маркетинг, реклама и комуникации.

Когато не можем да контролираме тези "почти победи", може да станат опасни. Не осъзнаваме, че сме направили малък залог - на всеки 10 минути правиш нов залог.

Според Малчев решението е да превърнем казуса в игра от типа: мога ли да сложа телефона в другата стая и да не умра; мога ли да отида в тоалетната без телефон.

"Решението е да може да имаме това усещане за дискомфорта, който ни носи удоволствието. Ако не ни е приятно това, което правим, няма да избягаме от този порочен кръг. Трябва да е като наше удовлетворение, като награда", обясни специалистът в неделното издание на "България сутрин".

