Има ли нужда ЕС от ядрени подводници?

11.12.2025 / 11:23 1

Кадър CPOA(Phot) Tam McDonald, Уикипедия

На фона на нарастващото напрежение между световните сили интересът към ядрените подводници отново се засилва. В момента едва шест държави по света разполагат с подобна технология – Франция, Великобритания, САЩ, Русия, Китай и Индия, отбелязва Euronews.

Темата стана още по-актуална след инцидента миналата седмица във Франция, когато военните сили откриха огън по неидентифицирани дронове над съоръжение за ядрени подводници в Бретан. Междувременно САЩ обявиха, че са готови да подкрепят Южна Корея в създаването на собствена ядрена подводница – промяна в политика, спазвана от десетилетия. Русия също разположи нов клас подводници — „Хабаровск“, цитира Морето.

Какво представляват ядрените подводници?

Терминът може да обозначава два различни типа:

• подводници, задвижвани от ядрен реактор,

• подводници, носещи ядрено оръжие.

Често това води до объркване. Според експерта по отбранителни технологии Ханс Ливанг от Шведския университет по отбрана, реакторите дават огромно предимство: корабите могат да останат под вода с месеци, което ги прави трудни за засичане.

Ливанг подчертава, че „Хабаровск“ вероятно е в състояние да носи ядрено въоръжение, но това не е задължително за всички подводници с ядрен двигател. Обратно – конвенционални дизелови подводници също могат да бъдат въоръжени с ядрени ракети.

Има ли Европа нужда от още ядрени подводници?

Въпреки предимствата им, ядрените подводници не са най-ефективното средство за конфликти като този в Украйна, казва Ливанг.

Балтийско море е плитко и ограничено, което затруднява прикритите операции. Средиземно море пък рядко изисква голямата мощност и автономност, които осигурява ядреното задвижване.

Затова експертът смята, че за повечето европейски държави конвенционалните подводници са по-подходящо и икономично решение.
 

„По-важно е европейските страни да разполагат с достатъчно конвенционални подводници, вместо да инвестират в сложни атомни системи“, посочва той.


Къде атомните подводници все пак са необходими?

Ядрените подводници имат ключова роля в Атлантическия океан, където Русия развива хибридни тактики, засягащи стратегически важни територии като Гренландия и Исландия, посочва Euronews.

В тези операции Европа трябва да може да участва, смята Ливанг. Но дори там атомните подводници са само част от по-големия отбранителен капацитет, който включва и конвенционални кораби.

Глобалната проекция на сила
 

„Ядрените подводници са инструмент за глобална проекция на сила“, подчертава Ливанг.


Това, според него, обяснява защо Русия и САЩ продължават да разширяват флотовете си – и защо това влияние неминуемо се отразява върху европейската сигурност.

 

kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 544692 | Одобрение: 102222
На снимката ядрената английска подводница Вангард, въоръжена със 16 ядрени ракети Трайдънт.....Неотдавна в Атлантика се сблъскаха една такава при потапяне и една френска ядрена подводница Льо Тронпет с 15 ядрени ракети на борда.....Френската се върнала сама с повреди по телескопите и хула, а Вангарда го теглили до ремонтната база....Скандалът изритал някои с големи нашивки в пенсия....Англия строи 12 нови ядрени щурмови подводници за 15 млд паунда, за да замени 7 от по-старите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

