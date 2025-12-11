Има ли нужда ЕС от ядрени подводници?

Кадър CPOA(Phot) Tam McDonald, Уикипедия

На фона на нарастващото напрежение между световните сили интересът към ядрените подводници отново се засилва. В момента едва шест държави по света разполагат с подобна технология – Франция, Великобритания, САЩ, Русия, Китай и Индия, отбелязва Euronews.



Темата стана още по-актуална след инцидента миналата седмица във Франция, когато военните сили откриха огън по неидентифицирани дронове над съоръжение за ядрени подводници в Бретан. Междувременно САЩ обявиха, че са готови да подкрепят Южна Корея в създаването на собствена ядрена подводница – промяна в политика, спазвана от десетилетия. Русия също разположи нов клас подводници — „Хабаровск“, цитира Морето.



Какво представляват ядрените подводници?



Терминът може да обозначава два различни типа:



• подводници, задвижвани от ядрен реактор,



• подводници, носещи ядрено оръжие.



Често това води до объркване. Според експерта по отбранителни технологии Ханс Ливанг от Шведския университет по отбрана, реакторите дават огромно предимство: корабите могат да останат под вода с месеци, което ги прави трудни за засичане.



Ливанг подчертава, че „Хабаровск“ вероятно е в състояние да носи ядрено въоръжение, но това не е задължително за всички подводници с ядрен двигател. Обратно – конвенционални дизелови подводници също могат да бъдат въоръжени с ядрени ракети.



Има ли Европа нужда от още ядрени подводници?



Въпреки предимствата им, ядрените подводници не са най-ефективното средство за конфликти като този в Украйна, казва Ливанг.



Балтийско море е плитко и ограничено, което затруднява прикритите операции. Средиземно море пък рядко изисква голямата мощност и автономност, които осигурява ядреното задвижване.



Затова експертът смята, че за повечето европейски държави конвенционалните подводници са по-подходящо и икономично решение.



„По-важно е европейските страни да разполагат с достатъчно конвенционални подводници, вместо да инвестират в сложни атомни системи“, посочва той.



Къде атомните подводници все пак са необходими?



Ядрените подводници имат ключова роля в Атлантическия океан, където Русия развива хибридни тактики, засягащи стратегически важни територии като Гренландия и Исландия, посочва Euronews.



В тези операции Европа трябва да може да участва, смята Ливанг. Но дори там атомните подводници са само част от по-големия отбранителен капацитет, който включва и конвенционални кораби.



Глобалната проекция на сила



„Ядрените подводници са инструмент за глобална проекция на сила“, подчертава Ливанг.



Това, според него, обяснява защо Русия и САЩ продължават да разширяват флотовете си – и защо това влияние неминуемо се отразява върху европейската сигурност.

