Има опасност от "черен лед" на Шипка

Шофьорите да внимават, когато наближават специално за България мяасто.

Зимната обстановка на прохода "Шипка" остава усложнена, но под контрол, след като снеговалежът в района продължава вече повече от 30 часа. Въпреки интензивните валежи, движението на моторни превозни средства се осъществява нормално и към момента няма въведени допълнителни ограничения, съобщи БНТ.

Екипите на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим, за да осигурят проходимостта на ключовия старопланински проход. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено.

Специалистите предупреждават, че заради трайно ниските температури в планинския район съществува реална опасност от образуване на "черен лед" на отделни участъци. Това явление е изключително опасно, тъй като е трудно забележимо за шофьорите и прави настилката силно хлъзгава.

Отговорните институции и Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. Автомобилите задължително трябва да бъдат подготвени за зимни условия, с подходящи гуми и достатъчно гориво, пише dunavmost.com.

