Има опасност от "черен лед" на Шипка
Снимка Булфото, архив
Шофьорите да внимават, когато наближават специално за България мяасто.
Зимната обстановка на прохода "Шипка" остава усложнена, но под контрол, след като снеговалежът в района продължава вече повече от 30 часа. Въпреки интензивните валежи, движението на моторни превозни средства се осъществява нормално и към момента няма въведени допълнителни ограничения, съобщи БНТ.
Екипите на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим, за да осигурят проходимостта на ключовия старопланински проход. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено.
Специалистите предупреждават, че заради трайно ниските температури в планинския район съществува реална опасност от образуване на "черен лед" на отделни участъци. Това явление е изключително опасно, тъй като е трудно забележимо за шофьорите и прави настилката силно хлъзгава.
Отговорните институции и Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. Автомобилите задължително трябва да бъдат подготвени за зимни условия, с подходящи гуми и достатъчно гориво, пише dunavmost.com.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!