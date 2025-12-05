Има опасност за живота на велосипедиста, който пострада тази сутрин в Добрич

Снимка: Пиксабей

Има опасност за живота на велосипедиста, който пострада при пътен инцидент рано тази сутрин в Добрич. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

От дирекцията допълниха, че 62-годишният мъж е настанен в отделението по реанимация на болницата в областния град с фрактура на прешлени и съчетана травма.

Автомобилът, който е ударил велосипедиста, му е отнел предимството. Тестът за алкохол на водача, който е на 50 години, е бил положителен, като дрегерът е показал наличие на 1,06 промила.

Инцидентът стана рано тази сутрин на кръстовището на булевард "Добруджа" с улица "Ген. Георги Попов", припомня БТА.

При втория инцидент от сутринта пробата на единия от водачите за наличие на наркотични вещества е излязла положителна за амфетамин и метамфетамин. В катастрофата, станала на изхода на Добрич в посока курортен комплекс Албена, са участвали два автомобила.

