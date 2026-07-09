Има отвод на член от дисциплинарния състав по делото срещу Емилия Русинова

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Има отвод на член от дисциплинарния състав по делото срещу административния ръкововодител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи пред медиите министърът на правосъдието Николай Найденов, след заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет. Министърът добави, че не знае за кого става въпрос или защо, защото все още не е уведомен официално.

Найденов каза още, че е внесъл своите доказателствени искания относно казуса, предаде БТА.

Не мисля, че има забавяне по дисциплинарното производство срещу административния ръководител на СГП Емилия Русинова. Днес изтича срокът по моето искане и ѝ е дадена възможност да представи своята защитна позиция. Да, ще излязат малко извън срока, но не мисля, че е фатално, посочи още той.

Редактор "Екип на Петел",

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