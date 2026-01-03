Има пострадал при тежката катастрофа край село Гинци

Снимка: Фейсбук

По първоначални данни са се ударили челно джип и лека кола при тежката катастрофа, станала край прохода "Петрохан", научи агенция BulNews. Инцидентът е в района на село Гинци.

За момента се знае, че единият от шофьорите е пострадал при произшествието. Не е ясно обаче какво е състоянието на всички участници в катастрофата.

В района се е образувало задръстване и пътят е бил затворен. На мястото са пристигнали полиция, пожарна и линейка.

Съветваме водачите да се движат с повишено внимание и да не предприемат рискови маневри, с които да предизвикат още инциденти в съботния ден.

В Северозапада превалява дъжд, който допълнително усложнява пътната обстановка.

Възстановено е движението по път II-81 София - Монтана (прохода "Петрохан") в района на село Гинци, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

