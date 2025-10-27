Има разрушения и пострадали след силния трус в Турция

Кадър Х

Мощен трус с магнитуд от 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция, като предизвика паника в редица големи градове. Хиляди жители на Истанбул, Бурса и Измир панически бягаха от сградите, съобщиха турските медии, цитирани от Дир.бг.

Земетресението е регистрирано в 22:48 ч. местно време (21.48 часа българско време), а епицентърът е бил в град Балъкесир.

От турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД / AFAD) съобщиха, че то е било на дълбочина от 5,99 км и се е усетило в много провинции.

Според първите информации на местните власти има разрушени сгради в квартал Съндърги в Балъкесир.

Президентът Реджеп Таийп Ердоган съобщи, че има и пострадали.

"Пожелавам бързо възстановяване на нашите граждани, пострадали от земетресението. Следим ситуацията отблизо. Бог да пази страната ни от подобни бедствия", написа държавният глава в профила си във Фейсбук.

Минути след първоначалния трус е последвал и силен вторичен с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер.

