Има решение и за най-кекавите

Докога ще си „горе-долу“?

Когато животът ти се върти около дебелите чорапи, чая и избягването на ентата настинка за сезона, значи си в капана на онова коварно „нещо не ми е добре“. В такива моменти не ти трябва какво да е, с което да закърпиш положението, а истинско решение. На помощ тук идва Tibanol (Тибанол) – всяка капсула е като природна аптечка, заредена догоре – с него забравяш за дните, в които си „горе-долу“ и вече ще си само горе.

Здрав покрив над главата

Да бъдеш болнав, е като да си току-що покълнало растение насред силна градушка – всяко ледено парче може да е фатално. Обичайните методи да се предпазиш, са като да метнеш еднократна найлонова торбичка върху стръкчето – дава нестабилна защита и само един по-силен повей е нужен, за да отиде всичко на вятъра. Tibanol обаче не е парче найлон, а цяла оранжерия – здрава, устойчива и създадена да пази. С богатия си състав от 13 активни съставки, той не просто помага, а изгражда истинска защита, истински здрав покрив.

Непревземаема крепост

Когато вирусите и настинките те нападат, ти трябва истинска защита – като при непревземаема крепост. По такъв начин работи и Tibanol . Първо, около крепостта има ров, който спира нашествениците още преди да се доближат. Именно така действа евкалиптът – прочиства носа и пази входа към дихателните пътища. После идва масивната каменна стена, която не допуска никакъв пробив. Това е прополисът, който укрепва бронхите и белите дробове, където вирусите често се настаняват. И най-накрая – въоръжената охрана по кулите и бойниците, която винаги е нащрек и действа без колебание. Това са лактоферинът, коластрата и бета-глюканът – те активират клетъчния имунитет и унищожават приближилите се нарушители. С такава тристепенна защита тялото ти се превръща в крепост и ти вече не просто оцеляваш, а започваш да живееш.

Всичко си идва на мястото

Tibanol не просто съдържа силни активни съставки – той знае как да ги използва. Благодарение на уникалната двойна капсула DUOCAP™ Tibanol работи в две фази: външната капсула се разтваря в стомаха, а външната – в червата. Така всяка активна съставка достига точно до зоната, в която ще бъде най-ефективна, а ти получаваш всичко необходимо, за да възстановиш здравето си.

Доказан във времето

Лекарите харесват Tibanol заради богатия състав и двойната капсула и го препоръчват на своите пациенти при чести настинки, бронхит и астма. Оттам той намира място и в чекмеджетата у дома – при хора, които са уморени да боледуват често и искат да се подсигурят. Особено възрастните – за тях това е нещо като „зимен ритуал“: пият по една капсула Tibanol на ден, за да не бъдат неприятно изненади.

Ето какво споделя за Tibanol проф. д-р, д.м.н. Ваня Юрукова:

Как да не се разболеем?

– Отговорът е лесен – като повишим имунната защита на нашия организъм. Същинският въпрос обаче е друг: как можем да го постигнем.

Вие какво препоръчвате?

– На моите пациенти от години изписвам Tibanol. Продуктът съдържа 13 природни вещества, които подсилват имунитета, но заедно с това подобряват и работата на цялата дихателна система. Има и още нещо – съставките са под формата на масла. Затова се и усвояват пълноценно и ефектът им е много бърз. Личните ми наблюдения са изключително обещаващи.

За кого е подходящ Tibanol?

– За всички, които искат да се предпазят от разболяване, и за всички, чието здраве вече е пострадало, независимо дали е настинка, или е нещо по-сериозно. Бих казала, че за пациенти с хронични белодробни заболявания – за превенция на обострянията, както и в периода на лечението, и за пациенти с пневмония по време на терапията, както и във възстановителния период, приемът на Tibanol е наложителен.

Проф. д-р, д.м.н. Ваня Юрукова, пулмолог, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. Републикански консултант по белодробни болести



Можете да откриете Tibanol в най-близката аптека до вас.





Повече информация за Tibanol може да намерите ТУК >>

Източник: Tibanol

