Има сигурно решение за високия холестерол

Докога ще дърпаш дявола за опашката?

Трябва ли да ритнеш камбаната, за да разбереш, че имаш проблем? Истината е проста – сърцето рядко спира внезапно. То бавно се задушава от години немарливост – натрупан холестерол, задръстени кръвоносни съдове и високо кръвно. В случая сигурното решение е Visilife (Висилайф), който не просто забавя този процес, а обръща посоката. Той съдържа масло от антарктически крил, което прочиства кръвоносната система и връща на сърцето правилния ритъм, и то по природен начин.

Върви по мед и масло

Сърцето е двигателят на тялото ти – ако то не работи гладко, нищо друго не може да върви. А когато този двигател започне да прегрява, трака и издъхва, да му даваш обикновено рибено масло, е като да го смазваш с олио – просто не върши работа. Нужно е нещо мощно и прецизно, за да ти помогне в тази ситуация – точно това е Visilife. Той действа като специализирана смазка за сърцето – тя го пречиства и го поддържа в изправност, за да върви всичко по мед и масло.

Честита баня!

Да се натрупват свободни радикали в тялото, е като да събираш прах и плесен върху органите си. Oбикновените антиоксиданти, като витамин C, действат като капкомер – капка по капка се опитват да почистят мръсотията. В такива ситуации обаче имаш нужда от душ, който да отмие всичко ненужно и да съживи клетките ти. Именно така действа Visilife – антиоксидантната му сила е толкова мощна, че не просто спира уврежданията, а помага на клетките да се обновяват и подмладяват.

Сила без миризма

Всеки знае – морските продукти имат специфична миризма. Повечето обаче се предлагат в меки капсули, които са порести и „дишат“. Това е като да сложиш рибена чорба в хартиена кутийка – бързо пропуска, усеща се навън, а и съдържанието не остава свежо задълго. Затова Visilife залага на твърдата LICAPS™ капсула. Тя е като термос, който заключва всичко вътре: няма миризма, няма гранясване, само чиста сила.

Доказал се пред кардиолозите

Лекарите не раздават препоръки на доверие – те вярват само на резултатите. А резултатите с Visilife са видими. Затова кардиолозите все по-често го препоръчват като сигурен съюзник на сърцето, защото виждат промяната: нивата на холестеролa падат, ритъмът на сърцето се стабилизира, а кръвното налягане влиза в норма. Пациентите носят изследванията си и показват доказателството – стойностите им се подобряват. Важното е да се спазва препоръчвана дозировка.

Ето какво споделя за Visilife Георги Георгиев от Ямбол:

Свалих триглицеридите наполовина

Георги Георгиев, 79 год., Ямбол

„ Толкова болести имам, че с всяко изследване ми откриват нещо ново. Последното бяха триглицериди почти два пъти над нормата – 3,6 единици. Отказах да пия статини.

Не мислех да правя нищо по въпроса, но моят племенник ми изпрати от София някакво червено масло – даде ми 3 кутии. Пих го по 4 капсули на ден в продължение на месец. След това се изследвах, за да проверя дали има ефект това. Триглицеридите бяха паднали на 1,9. Даже кардиологът, когато погледна числата, се изненада от силата му. Продължих с приема общо 6 месеца, като след първия месец пиех по 1 капсула дневно. Сега триглицеридите ми са 1,3 единици. Числата и само числата ме убедиха, че продуктът помага!“

