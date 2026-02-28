"Има такъв народ": Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

Снимка Булфото

От наша партия направиха лоша прогноза за начина, по който ще се отрази войната в Иран на страната ни.

Войната в Иран, която очевидно започва за изключително кратък период от време, ще се отрази на България с особена сила, това заявиха от Има такъв народ (ИТН).

Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск от бягащо население, който обикновено е свързан със силно увеличаване на натиска от други страни, добавиха от партията на Слави Трифонов.

При тази ситуация неизбежно натискът ще дойде върху външните граници на Европа, написаха още от ИТН.

Коя е най-близката до конфликта външна граница на ЕС? България, допълниха от политическата сила.

На фона на това твърденията на управляващите, че този конфликт никак, ама никак не застрашава България, и вулгарното свикване на Съвета по сигурността, без в него да бъдат поканени парламентарно представените партии, е не само акт на пълно своеволие на кабинета „Петрохан“, но и истинска, тотална безотговорност към съдбата на родината, допълниха от ИТН.

Предвид пълната неспособност на кабинета „Петрохан“ да вземе необходимите мерки за засилване на охраната на българските граници и явната непригодност на този кабинет да оцени адекватно опасността за България, призоваваме президента Илияна Йотова към свикване на КСНС, където да се начертаят адекватни мерки за защита на границите на страната от евентуална масова миграционна вълна, категорични бяха от партията, цитирани от novini.bg.

