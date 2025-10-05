Има такава гара в България

Кадър razgradnews.net.

След дълги години, в които разградската жп гара посрещаше и изпращаше своите пътници в изключително мизерно и окаяно състояние, днес вече обновеното сградно пространство радва избралите този вид транспорт. Продължаващите с месеци ремонтни дейности правят впечатление заради дълго чаканото обновление. Но какво е свършено до момента и кога ще видим жп гарата напълно реновирана, отговаря Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Публикуваме без редакторска намеса получените от пресцентъра отговори на поставените от нас въпроси от обществен интерес, пише razgradnews.net.

На каква стойност е цялостното реновиране на гарата? По каква линия е осигурено финансирането?

Стойността на изпълнението на договора е 23 746 599,14 лв. без ДДС с включени непредвидени дейности. Финансирането е осигурено от средства по капиталов трансфер на ДП НКЖИ.

На кого е възложено изпълнението?

Изпълнител е Обединение ДЗЗД „ГАРА РАЗГРАД“, съгласно договор от 24.04.2023 год., с предмет: „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград“.

Кога стартираха ремонтните дейности на жп гара Разград?

Ремонтните дейности са разделени на два етапа – ремонт на приемното здание и ремонт на коловозното развитие. Ремонтът на приемното здание стартира на 24.04.2024г. , а на коловозното развитие – на 09.10.2024г.

Какво е свършено към настоящия момент?

Към настоящия момент, строителните дейности по приемното здание са завършени и има издаден Акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. По отношение на коловозното развитие са изградени 3-ти и 4-ти коловоз в гарата, сменени с нови са всички стрелки, подменена е контактната мрежа.

Какво остава да бъде изпълнено според предвидените дейности?

Остава да бъдат изградени 2 перона, да се довърши подновяването на 1-ви и 2-ри коловоз, протичат довършителни дейности по част пожарогасене, тръбоканална мрежа, осигурителна техника, шумозащитна и труднопреодолима ограда.

Какъв е срокът за приключване на ремонтните дейности? Очаква ли се да има закъснение спрямо него?

Срокът съгласно договора за строително-монтажни работи е 450 дни. По време на изпълнението на обекта възникнаха множество допълнителни дейности, наложили удължаването му – противопожарни резервоари, изменение и допълване по част временна сигнализация, изграждане на нов трафопост и др. Не се очаква закъснение, съгласно графика за изпълнение на обекта.

