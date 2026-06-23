Има задържан за пожарите във варненския квартал "Аспарухово"

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Има задържан с полицейско задържане за срок от 24 часа във връзка със случая в квартал "Аспарухово". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Засега обаче няма подробности за него.

От полицията заявиха също, че пожарите са локализирани и потушени. Няма пострадали лица.

"Текат проверки по изясняване на обстоятелствата. Местопроизшествията са запазени и се извършват огледи", заявяват още от полицията.

Припомняме, че криминално проявен мъж е подпалил малка постройка в местността Боровец, а след това и два апартамента в многофамилна къща на улица "Искър 1" в Аспарухово. По непотвърдени данни става въпрос за любовна драма.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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