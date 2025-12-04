Има задържани по време на вчерашния протест във Варна

Булфото

Двама са задържаните в края на протеста, организиран вчера във Варна. Шествието, започнало като мирен и спонтанен протест, стигна до района на Полиграфията с крайна точка Аспарухов мост и цел - затваряне на съоръжението.

Полицейски кордон със свалени щитове спря демонстрантите, които се разпръснаха, преминаха през улица "Антим Първи" и изкъртиха пътен знак.

Част от участниците в акцията се отцепиха и преминаха през бул. "Сливница" и покрай спирка "Нептун", хвърляйки пиратки и блъскайки кош за боклук, който остана временно на платното за движение. Автобусите ги изчакаха да преминат, предаде Радио Варна.

Припомняме, че протестът, организиран в социалните мрежи вчера във Варна, започна със събирането на демонстранти пред Областната администрация около 18 часа. Протестиращите стигнаха до Община Варна и преминаха с шествие по ключови варненски булеварди и улици. Автобусите на градския транспорт се движеха с променен маршрут.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!