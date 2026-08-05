Има задържани за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Снимка МВР

Полицията е задържала няколко лица във връзка с жестокото убийство на Младежкия хълм и настъпилата смърт на 37-годишен мъж, съобщи Plovdiv24.bg. Те вече са били разпитани.

Жертвата е била бита, а по-късно е починала в болница от тежките травми. Камери на близки заведения и търговски обекти вече са иззети от органите на реда.

Работната версия на разследващите - тийнейджъри са примамили мъжа в парка чрез приложение за хомосексуални запознанства. След това са настъпили и фаталните събития, причината за които била нетрадиционната сексуална ориентация на човека.

Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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